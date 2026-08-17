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Назначены судьи на 2-й тур Пути РПЛ Кубка России

17 августа, 14:50
3

Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах второго тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27.

18 августа (вторник)

ЦСКА«Акрон»: судья – Михаил Плиско, помощники судьи – Александр Павлов, Александр Туркин; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Александр Колобаев.

«Родина»«Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Михаил Иванов, Екатерина Курочкина; резервный судья – Владимир Шамара; ВАР – Роман Сафьян; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Александр Гвардис.

«Ростов»«Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Виктор Кулагин.

«Ахмат»«Факел»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Денис Петров, Максим Белокур; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Александр Гончар.

19 августа (среда)

«Крылья Советов»«Зенит»: судья – Данил Набока, помощники судьи – Варанцо Петросян, Адлан Хатуев; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.

«Рубин»«Спартак»: судья – Станислав Матвеев, помощники судьи – Дмитрий Семенов, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Вячеслав Харламов.

«Динамо»«Краснодар»: судья – Никита Новиков, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Владимир Казьменко.

20 августа (четверг)

«Балтика»«Динамо Мх»: судья – Данил Каширин, помощники судьи – Андрей Филипкин, Арсений Новиков; резервный судья – Юрий Матвеев; ВАР – Сергей Чебан; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Зуев.

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Источник: сайт РФС
Россия. Кубок Зенит Спартак Краснодар Локомотив ЦСКА Балтика Рубин Ахмат Ростов Крылья Советов Акрон Факел Родина Динамо Мх Оренбург Динамо Цыганок Сергей Матвеев Станислав Плиско Михаил Каширин Данил Новиков Никита Набока Данил Павел Шадыханов Евгений Кукуляк
Комментарии (3)
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ScarlettOgusania
1786969847
Карася посадили, видимо, не доверяют судить игры на Кубок...🤭
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