Назначены судьи на 2-й тур Пути РПЛ Кубка России

Стало известно, какие арбитры будут работать на матчах второго тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России-2026/27.
18 августа (вторник)
ЦСКА – «Акрон»: судья – Михаил Плиско, помощники судьи – Александр Павлов, Александр Туркин; резервный судья – Евгений Буланов; ВАР – Рафаэль Шафеев; АВАР – Павел Кукуян; инспектор – Александр Колобаев.
«Родина» – «Оренбург»: судья – Павел Шадыханов, помощники судьи – Михаил Иванов, Екатерина Курочкина; резервный судья – Владимир Шамара; ВАР – Роман Сафьян; АВАР – Артур Федоров; инспектор – Александр Гвардис.
«Ростов» – «Локомотив»: судья – Евгений Кукуляк, помощники судьи – Дмитрий Мосякин, Ярослав Калиниченко; резервный судья – Николай Волошин; ВАР – Владимир Москалев; АВАР – Ян Бобровский; инспектор – Виктор Кулагин.
«Ахмат» – «Факел»: судья – Сергей Цыганок, помощники судьи – Денис Петров, Максим Белокур; резервный судья – Ефим Рубцов; ВАР – Анатолий Жабченко; АВАР – Алексей Сухой; инспектор – Александр Гончар.
19 августа (среда)
«Крылья Советов» – «Зенит»: судья – Данил Набока, помощники судьи – Варанцо Петросян, Адлан Хатуев; резервный судья – Андрей Прокопов; ВАР – Сергей Карасев; АВАР – Вера Опейкина; инспектор – Алексей Резников.
«Рубин» – «Спартак»: судья – Станислав Матвеев, помощники судьи – Дмитрий Семенов, Альмир Хатмуллин; резервный судья – Игорь Капленков; ВАР – Артем Чистяков; АВАР – Антон Фролов; инспектор – Вячеслав Харламов.
«Динамо» – «Краснодар»: судья – Никита Новиков, помощники судьи – Дмитрий Ермаков, Андрей Веретешкин; резервный судья – Матвей Заика; ВАР – Иван Абросимов; АВАР – Кирилл Левников; инспектор – Владимир Казьменко.
20 августа (четверг)
«Балтика» – «Динамо Мх»: судья – Данил Каширин, помощники судьи – Андрей Филипкин, Арсений Новиков; резервный судья – Юрий Матвеев; ВАР – Сергей Чебан; АВАР – Василий Казарцев; инспектор – Сергей Зуев.