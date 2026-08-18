Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о кубковом домашнем поражении от «Акрона» (0:1).

– Центрального защитника играл Баринов. Будете ли вы выходить на трансферный рынок за левым центральным защитником?

– Он играл по‑другому, там была схема с широкими флангами. Как мы будем выходить из этого положения? Я не могу сказать. Возможно, поменяем структуру.

– Есть ли вопросы к Баринову из‑за контратаки в конце. Как вам он в тройке центральных защитников?

– Это было вынуждено. Насчет экспериментов не могу пока ничего сказать. Нужно оценить всех футболистов. Чтобы менять структуру, нужно наигрывать ее. Это не быстрый процесс, не думаю, что будут какие‑то эксперименты.

– Как вы оцените прогресс команды за месяц?

– Прогресс есть в игре в обороне. Хотя есть и индивидуальные ошибки. Даже сегодня была, хотя мы указывали на это. По ошибкам сложно сказать. Мы пересмотрели стратегию замен. В остальном не могу сказать, какие у нас были ошибки. Не так много времени прошло, но анализ и работа ведутся каждый день. Не все идет, как мы хотим. В ночь перед игрой говорят, что кто‑то не может играть. Мы в поиске стабильного состава, не в поиске своей игры.

– Как оцените уровень Абдулкадырова? Можно выпускать в РПЛ?

– Он провел неплохую игру. К нему есть доверие, но есть конкуренцию, которую выигрывает другой футболист.

– После финального свистка у вас были вопросы к судьям и общение со болельщиками.

– С судьями я обсуждал отмененный гол. Я только уточнил этот момент. Болельщики дали нам свой посыл: биться за команду и за каждый мяч. Мы их поблагодарили.

– Можно ли эту игру назвать позором? «Акрон» – одна из самых слабых команд лиги.

– Слово «позор» очень высокое в этом случае. Позорного ничего нет, это неприятно и неудовлетворительно. Моя ответственность тут тоже есть. Если бы мы проиграли 0:3 или 0:4, то можно так сказать. Мы создавали моменты, где‑то не хватало метра. Мы провели неудовлетворительный матч.