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Тренер ЦСКА прокомментировал домашнее поражение от «Акрона»

18 августа, 22:08
11

Главный тренер ЦСКА Дмитрий Игдисамов высказался о кубковом домашнем поражении от «Акрона» (0:1).

– Центрального защитника играл Баринов. Будете ли вы выходить на трансферный рынок за левым центральным защитником?

– Он играл по‑другому, там была схема с широкими флангами. Как мы будем выходить из этого положения? Я не могу сказать. Возможно, поменяем структуру.

– Есть ли вопросы к Баринову из‑за контратаки в конце. Как вам он в тройке центральных защитников?

– Это было вынуждено. Насчет экспериментов не могу пока ничего сказать. Нужно оценить всех футболистов. Чтобы менять структуру, нужно наигрывать ее. Это не быстрый процесс, не думаю, что будут какие‑то эксперименты.

– Как вы оцените прогресс команды за месяц?

– Прогресс есть в игре в обороне. Хотя есть и индивидуальные ошибки. Даже сегодня была, хотя мы указывали на это. По ошибкам сложно сказать. Мы пересмотрели стратегию замен. В остальном не могу сказать, какие у нас были ошибки. Не так много времени прошло, но анализ и работа ведутся каждый день. Не все идет, как мы хотим. В ночь перед игрой говорят, что кто‑то не может играть. Мы в поиске стабильного состава, не в поиске своей игры.

– Как оцените уровень Абдулкадырова? Можно выпускать в РПЛ?

– Он провел неплохую игру. К нему есть доверие, но есть конкуренцию, которую выигрывает другой футболист.

– После финального свистка у вас были вопросы к судьям и общение со болельщиками.

– С судьями я обсуждал отмененный гол. Я только уточнил этот момент. Болельщики дали нам свой посыл: биться за команду и за каждый мяч. Мы их поблагодарили.

– Можно ли эту игру назвать позором? «Акрон» – одна из самых слабых команд лиги.

– Слово «позор» очень высокое в этом случае. Позорного ничего нет, это неприятно и неудовлетворительно. Моя ответственность тут тоже есть. Если бы мы проиграли 0:3 или 0:4, то можно так сказать. Мы создавали моменты, где‑то не хватало метра. Мы провели неудовлетворительный матч.

  • Единственный гол забил Кевин Аревало.
  • На 57-й минуте его удалили, и ЦСКА остался в большинстве.
  • В следующем кубковом туре ЦСКА сыграет 1 сентября с «Ростовом».

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Акрон ЦСКА Игдисамов Дмитрий
Комментарии (11)
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1787081326
Отвратительный матч.
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DeStar
1787081502
всех кто был на поле нахрен из футбола, там даже для фнл никто не годится
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Alexander.saf
1787083106
Не прогрес, а регресс
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RUSARM
1787086121
Весь тренерский штаб набранный, во главе с игди, под зад мешалкой.... Одно бла, бла, бла и пиар с фотками, видосиками, просто уже противно..... Бабки получают не хилые, а играть не могут...
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_Sasha_
1787090029
Убрали тренера из-за *****, теперь игры нет вообще)))
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boris63
1787096858
Агония продолжается.
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aldo conte
1787098487
С кем не бывает, вот "Зенька" недавно проиграл и тоже на своём поле. К тому же это кубок, а при нынешней системе ЦСКА как минимум доползёт до 1/4 или полуфинала, а "Акрон" даже из группы не выйдет.
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boris63
1787103424
Игнашевич на порядок лучше был бы и команду взбодрил как надо. А этот очередной слюнтяй, типа Челестини.
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Niklas80
1787109012
Разговоры ни о чем. Когда команда играть-то начнет, недотренеришка?!
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subbotaspartak
1787110532
По ходу: Если в Чемпионате пролетят, Тренеру не простят.
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