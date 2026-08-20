Губернатор Федорищев прокомментировал победу «Акрона» над ЦСКА

Вячеслав Федорищев, губернатор Самарской области, высказался о кубковой победе «Акрона» над ЦСКА (1:0).

«Игра была очень интересная – мы все видели, что обе команды показывали хороший футбол, но не все получалось. Поэтому то, что у «Акрона» получилось забить достаточно хороший, интересный, трудовой мяч и победить – это дорогого стоит. К сожалению, до этого матча мы не видели сильно яркой и активной игры от «Акрона».

Мы, самарцы, очень радуемся тому, что наша тольяттинская команда хорошо себя проявила. Но надо отдать должное ЦСКА – команда сильная, идет вперед. На родном поле ЦСКА мы чувствовали прессинг, чувствовали, что команда сильная. Но «Акрон» был сильнее», – сказал Федорищев.