«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался после кубкового матча против «Акрона» (0:1).

Единственный гол забил Кевин Аревало.

На 57-й минуте его удалили, и ЦСКА остался в большинстве.

В следующем кубковом туре ЦСКА сыграет 1 сентября с «Ростовом».

«Первый тайм армейцы провели просто ужасно! Было ощущение, что мы просто видим набор футболистов в форме ЦСКА. Даже обидно, что ребятам доверили форму великого клуба, а они просто не играли. Это ближайший резерв! Они должны использовать свой шанс по максимуму! Было чувство, что футболисты впервые в жизни видят друг друга и не знают, как играть, что делать.

Есть просмотровые матчи, где собираются перспективные игроки. Им выдают форму и смотрят, как они себя проявят на поле. Первый тайм был на это похож. Так нельзя просто!

Во втором тайме повлияло на игру удаление в составе соперника, плюс все‑таки у игроков ЦСКА где‑то как‑то взыграло самолюбие – получше стало. Но по организации игры как были проблемы, так и остались. Очень серьезные проблемы в этом отношении. Уже шестая игра, но с каждым матчем все хуже. Нет организованности. Очень обидно, что ребята превращаются в команду, которую «Акрон» обыгрывает в меньшинстве», – сказал Масалитин.