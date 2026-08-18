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  • «Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»

«Так нельзя просто!»: ЦСКА взбесил ветерана матчем против «Акрона»

18 августа, 22:30
3

Бывший игрок ЦСКА Валерий Масалитин высказался после кубкового матча против «Акрона» (0:1).

  • Единственный гол забил Кевин Аревало.
  • На 57-й минуте его удалили, и ЦСКА остался в большинстве.
  • В следующем кубковом туре ЦСКА сыграет 1 сентября с «Ростовом».

«Первый тайм армейцы провели просто ужасно! Было ощущение, что мы просто видим набор футболистов в форме ЦСКА. Даже обидно, что ребятам доверили форму великого клуба, а они просто не играли. Это ближайший резерв! Они должны использовать свой шанс по максимуму! Было чувство, что футболисты впервые в жизни видят друг друга и не знают, как играть, что делать.

Есть просмотровые матчи, где собираются перспективные игроки. Им выдают форму и смотрят, как они себя проявят на поле. Первый тайм был на это похож. Так нельзя просто!

Во втором тайме повлияло на игру удаление в составе соперника, плюс все‑таки у игроков ЦСКА где‑то как‑то взыграло самолюбие – получше стало. Но по организации игры как были проблемы, так и остались. Очень серьезные проблемы в этом отношении. Уже шестая игра, но с каждым матчем все хуже. Нет организованности. Очень обидно, что ребята превращаются в команду, которую «Акрон» обыгрывает в меньшинстве», – сказал Масалитин.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Акрон ЦСКА Масалитин Валерий
Комментарии (3)
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Интерес
1787082666
"Взыграло самолюбие"??? Да основу выпустили, но и та не преуспела.Ну и где все эти Бариновы-Козловы-Лусиано-Поповичи-Кармо-Алвесы, на которых всё время призывают делать ставку больше? Мусор.
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boris63
1787103223
Смотрю, кони, присмотрелся, оказалось, пони.
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