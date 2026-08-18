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  • Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль

Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль

18 августа, 20:40
5

«Оренбург» в гостях обыграл «Родину» со счeтом 4:1 в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Счeт открыл форвард гостей Алешандре Жезус на третьей минуте. На шестой минуте полузащитник «Родины» Андрей Егорычев получил красную карточку и покинул поле.

Иван Тимошенко на 34-й минуте забил ответный мяч москвичей. На 45+2-й минуте нападающий Андрей Касаджиков вновь вывел оренбуржцев вперeд.

На 76-й минуте полузащитник Дамиан Пуэбла забил третий мяч в ворота «Родины», а на 78-й оформил дубль.

Россия. Кубок. Группа A. 2 тур
Родина - Оренбург - 1:4 (1:1)
Голы: 0:1 - А. Жезус, 2; 1:1 - И. Тимошенко, 33; 1:2 - А. Касаджиков, 45+2; 1:3 - Д. Пуэбла, 76; 1:4 - Д. Пуэбла, 78.
Удаления: А. Егорычев, 6 - нет.
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Источник: «Бомбардир»
Россия. Кубок Россия. Премьер-лига Оренбург Родина Пуэбла Дамиан
Комментарии (5)
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Император 1
1787075360
Поздравляю с победой, рад, что у Касаджикова 1+1 (ещё гол отменили, по-моему, несправедливо)
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paracetamol
1787075424
Касанджиков, конечно, звездочка! Тянет орков в каждом матче. Выделяется на поле заметно на фоне серой туповатой массы!
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evgevg13
1787077007
Пуховики разнесли москвичей в пух и прах
Ответить
Красногорск_Фан
1787079150
Касаджиков!
Ответить
Чилим.
1787102498
красиво!
Ответить
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