Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль

«Оренбург» в гостях обыграл «Родину» со счeтом 4:1 в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.
Счeт открыл форвард гостей Алешандре Жезус на третьей минуте. На шестой минуте полузащитник «Родины» Андрей Егорычев получил красную карточку и покинул поле.
Иван Тимошенко на 34-й минуте забил ответный мяч москвичей. На 45+2-й минуте нападающий Андрей Касаджиков вновь вывел оренбуржцев вперeд.
На 76-й минуте полузащитник Дамиан Пуэбла забил третий мяч в ворота «Родины», а на 78-й оформил дубль.
Россия. Кубок. Группа A. 2 тур
Родина - Оренбург - 1:4 (1:1)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 0:1 - А. Жезус, 2; 1:1 - И. Тимошенко, 33; 1:2 - А. Касаджиков, 45+2; 1:3 - Д. Пуэбла, 76; 1:4 - Д. Пуэбла, 78.
Удаления: А. Егорычев, 6 - нет.
Источник: «Бомбардир»