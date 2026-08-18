Кубок России. «Оренбург» разгромил в Химках «Родину» (4:1), у Пуэблы дубль

«Оренбург» в гостях обыграл «Родину» со счeтом 4:1 в матче 2-го тура группового этапа Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Счeт открыл форвард гостей Алешандре Жезус на третьей минуте. На шестой минуте полузащитник «Родины» Андрей Егорычев получил красную карточку и покинул поле.

Иван Тимошенко на 34-й минуте забил ответный мяч москвичей. На 45+2-й минуте нападающий Андрей Касаджиков вновь вывел оренбуржцев вперeд.

На 76-й минуте полузащитник Дамиан Пуэбла забил третий мяч в ворота «Родины», а на 78-й оформил дубль.