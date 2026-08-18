Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим

Джамалутдин Абдулкадыров, защитник ЦСКА, дал комментарий после кубкового поражения от «Акрона» (0:1).

Единственный гол забил Кевин Аревало.

На 57-й минуте его удалили, и ЦСКА остался в большинстве.

В следующем кубковом туре ЦСКА сыграет 1 сентября с «Ростовом».

– Вы снова в старте в кубковом матче. Как оцените свое выступление?

– Свое выступление никак не хочу оценивать.

– ЦСКА в основном создает моменты у чужих ворот лишь со стандартов.

– Мы наигрываем комбинации на тренировках, но что‑то не получается в завершающей стадии. Но подходим к чужим воротам довольно часто, надо просто забивать свои моменты.

– Лукин первым побежал прессинговать соперника, играл на позиции девятки. Это было его индивидуальное решение?

– Нас не устраивал счeт, сзади мы справлялись, а Лука помогал в атаке. Это не наиграно, просто нам надо было забивать, Матвей побежал помогать.