Защитник ЦСКА предъявил претензии нападающим

Джамалутдин Абдулкадыров, защитник ЦСКА, дал комментарий после кубкового поражения от «Акрона» (0:1).
- Единственный гол забил Кевин Аревало.
- На 57-й минуте его удалили, и ЦСКА остался в большинстве.
- В следующем кубковом туре ЦСКА сыграет 1 сентября с «Ростовом».
– Вы снова в старте в кубковом матче. Как оцените свое выступление?
– Свое выступление никак не хочу оценивать.
– ЦСКА в основном создает моменты у чужих ворот лишь со стандартов.
– Мы наигрываем комбинации на тренировках, но что‑то не получается в завершающей стадии. Но подходим к чужим воротам довольно часто, надо просто забивать свои моменты.
– Лукин первым побежал прессинговать соперника, играл на позиции девятки. Это было его индивидуальное решение?
– Нас не устраивал счeт, сзади мы справлялись, а Лука помогал в атаке. Это не наиграно, просто нам надо было забивать, Матвей побежал помогать.
Источник: «Матч ТВ»