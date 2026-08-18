«Спартак» сыграет с «Рубином» без двух ключевых игроков

Полузащитники «Спартака» Эсекьель Барко и Кристофер Мартинс не полетели с командой в Казань на матч 2-го тура Пути РПЛ FONBET Кубка России против «Рубина».
У Барко выявили повреждение рeберной дуги, а Мартинс получил небольшую травму. По этой причине оба пропустили игру 4-го тура Мир РПЛ с «Балтикой» (2:1).
- Встреча «Рубина» и «Спартака» пройдeт в Казани в среду, 19 августа, начало – в 18:30 по московскому времени.
- В 5-м туре РПЛ красно-белые сыграют дома с «Зенитом» в воскресенье, 23 августа, матч начнeтся в 20:00.
- «Спартак» идет в РПЛ третьим.
Источник: Metaratings