Определились все пары 3-го раунда Пути регионов Кубка России

Стало известно, какие команды сыграют друг с другом в третьем раунде Пути регионов FONBET Кубка России-2026/27.
Матчи этой стадии турнира пройдут в период с 25 по 27 августа.
- «Дружба» – «Нефтяник»;
- «Динамо Ставрополь» – «Астрахань»;
- «Волгарь» – «Спартак‑Нальчик»;
- КДВ – «Чертаново»;
- «Динамо Барнаул» – «Иртыш»;
- «Носта» – «Сокол»;
- «Динамо Киров» – «Амкар»;
- «Торпедо Миасс» – «Волна»;
- «Динамо СПб» – «Динамо Вологда»;
- «Луки‑Энергия» – «Череповец»;
- «Торпедо Владимир» – «Красное Знамя СиндЕкат»;
- «Авангард» – «Калуга»;
- «Рязань» – «Спартак Тамбов»;
- «2DROTS» – «Муром».
Источник: телеграм-канал Кубка России