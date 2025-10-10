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Вторая Лига Б группа 3
Команды
Авангард
Авангард
Курск
Вторая Лига Б группа 3
Стадион:
Трудовые Резервы
Сайт:
http://www.fc-avangard.ru/
Тренер:
Денис Кондаков
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Таблица
Экс-футболист «Балтики» и «Факела» умер в 37 лет
31 августа
1
Клуб Второй лиги лишили финансирования из областного бюджета
27 августа
1
Кубок России. «Амкар» забил 4 гола, но вылетел и другие результаты
25 августа
3
Трансляция
«Авангард» – «Калуга»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 25 августа 2026
25 августа
Трансляция
«Авангард» – «Кристалл-МЭЗТ»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 августа 2026
12 августа
«Авангард Курск» – «Кристалл-МЭЗТ»: кто победит в матче 2 раунда Кубка России 2026
11 августа
Фото
Игрок «Родины» перешел в клуб из Беларуси
10 августа
1
«Авангард» – «Квант»: прогноз и ставки на матч 30 мая 2026 с коэффициентом 2.1
29 мая
«Авангард» Курск – «Металлург» Липецк: прогноз и ставки на матч 20 мая 2026 с коэффициентом 1.95
19 мая
Детский тренер из России проиграл в казино деньги, собранные команде на сборы
14 марта
2
Фото
Клуб Второй лиги подписал игроков «Спартака» и «Локомотива»
8 марта
4
Фото
«Спартак» арендовал игрока «Авангарда»
12 февраля
2
«Авангард Курск» – «Муром»: прогноз и ставки на матч 12 октября 2025 с коэффициентом 2.65
2025.10.10 09:14
«Иртыш» – «Авангард»: прогноз и ставки на матч 4 октября 2025 с коэффициентом 2.15
2025.10.03 10:17
Пал рекорд Лебеденко по самому быстрому дублю в истории российского футбола
2025.09.16 14:35
1
«Торпедо Миасс» – «Авангард Курск»: прогноз и ставки на матч 6 сентября 2025 с коэффициентом 1.70
2025.09.05 08:46
«Муром» – «Авангард Курск»: прогноз и ставки на матч 30 августа 2025 с коэффициентом 1.70
2025.08.29 12:05
«Авангард» – «Иртыш»: прогноз и ставки на матч 24 августа 2025 с коэффициентом 2.05
2025.08.23 08:51
Смолов оценил дебют за «БроукБойз»
2025.08.21 19:50
Гол Смолова помог «БроукБойз» выбить «Авангард» из Кубка России
2025.08.21 19:00
Видео
Смолов забил дебютный гол за «БроукБойз»
2025.08.21 18:18
1
Трансляция
«Авангард» – «БроукБойз»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 21 августа 2025
2025.08.21 15:50
«Авангард» – «БроукБойз»: прогноз и ставки на матч 21 августа с коэффициентом 1.70
2025.08.20 08:21
«Кубань» – «Авангард»: прогноз и ставки на матч 16 августа 2025 с коэффициентом 1.80
2025.08.15 21:07
Карпин назвал историческим событием игру Смолова за медиаклуб
2025.08.15 12:23
1
«Авангард» – «Динамо Владивосток»: прогноз и ставки на матч 10 августа 2025 с коэффициентом 1.95
2025.08.09 10:35
Аршавин в шутку пожелал Смолову больше не забивать голов
2025.08.07 09:10
«Калуга» – «Авангард Курск»: прогноз и ставки на матч 2 августа 2025 с коэффициентом 2.00
2025.08.01 08:51
«Авангард» – «Торпедо Миасс»: прогноз и ставки на матч 26 июля 2025 с коэффициентом 2.20
2025.07.25 08:53
Прогноз на точный счет матча «Авангард Курск» – «Иртыш»: Вторая лига А, 15 июня 2025
2025.06.14 11:47
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