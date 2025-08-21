Введите ваш ник на сайте
Смолов оценил дебют за «БроукБойз»

Вчера, 19:50

Нападающий «БроукБойз» Федор Смолов поделился впечатлениями после кубкового матча с курским «Авангардом».

  • Команды встречались во 2-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России.
  • «Броуки» одержали волевую победу со счетом 2:1 и прошли дальше.
  • Смолов забил на 46-й минуте дебютного матча.

«Выдержал 90 минут, но, конечно, тяжеловато. Не знаю, буду ли играть в следующем матче «БроукБойз» – этот только закончился, дайте переварить эмоции.

В начале всем было тяжеловато, но хорошо, что удалось отыграться – волевая победа! Мандража не было», – сказал Смолов.

Еще по теме:
Смолов отказал иноагенту и ждет предложение от топ-клуба РПЛ: «Он смотрелся бы не хуже Заболотного» 4
Смолов ответил, интересен ли ему переход в «Крылья Советов» 3
Смолов забил дебютный гол за «БроукБойз» 1
Источник: «Чемпионат»
Россия. Кубок Медиафутбол БроукБойз Авангард Смолов Федор
  • Читайте нас: 