Смолов оценил дебют за «БроукБойз»

Нападающий «БроукБойз» Федор Смолов поделился впечатлениями после кубкового матча с курским «Авангардом».

Команды встречались во 2-м раунде Пути регионов FONBET Кубка России.

«Броуки» одержали волевую победу со счетом 2:1 и прошли дальше.

Смолов забил на 46-й минуте дебютного матча.

«Выдержал 90 минут, но, конечно, тяжеловато. Не знаю, буду ли играть в следующем матче «БроукБойз» – этот только закончился, дайте переварить эмоции.

В начале всем было тяжеловато, но хорошо, что удалось отыграться – волевая победа! Мандража не было», – сказал Смолов.