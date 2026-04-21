  • Гендиректор «Спартака» озвучил одну из целей команды на концовку сезона

Гендиректор «Спартака» озвучил одну из целей команды на концовку сезона

Вчера, 08:53

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов назвал цель красно-белых на концовку этого сезона.

«Победа в Кубке России – одна из целей «Спартака» на концовку сезона. Мы не сдаемся. Идем от матча к матчу», – сказал Некрасов.

«Спартак» дома сыграет с ЦСКА 6 мая в финале Пути регионов FONBET Кубка России.

  • Красно-белые в случае победы сыграют за трофей с сильнейшим из пары финала Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо», где первый матч завершился со счетом 0:0. Ответная игра пройдет в Краснодаре 7 мая.
  • В РПЛ «Спартак» занимает 5-е место с 45 очками после 25 туров.

Источник: ТАСС
Россия. Кубок Спартак
Гендиректор «Спартака» озвучил одну из целей команды на концовку сезона
Вчера, 08:53
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
