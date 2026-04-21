Гендиректор «Спартака» озвучил одну из целей команды на концовку сезона

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов назвал цель красно-белых на концовку этого сезона.
«Победа в Кубке России – одна из целей «Спартака» на концовку сезона. Мы не сдаемся. Идем от матча к матчу», – сказал Некрасов.
«Спартак» дома сыграет с ЦСКА 6 мая в финале Пути регионов FONBET Кубка России.
- Красно-белые в случае победы сыграют за трофей с сильнейшим из пары финала Пути РПЛ между «Краснодаром» и «Динамо», где первый матч завершился со счетом 0:0. Ответная игра пройдет в Краснодаре 7 мая.
- В РПЛ «Спартак» занимает 5-е место с 45 очками после 25 туров.
Источник: ТАСС