  • Дзагоев объяснил, почему ЦСКА отказался от Луиса Энрике, перешедшего в «Зенит»

Дзагоев объяснил, почему ЦСКА отказался от Луиса Энрике, перешедшего в «Зенит»

Вчера, 09:38
7

Алан Дзагоев, работавший скаутом ЦСКА, рассказал, почему вингер Луис Энрике не перешeл в московский клуб.

– На 30-миллионных внимания даже не обращаете?

– Бывает, что смотрим. Но больше акцент на тех, кто доступнее по цене. Был бразилец – думали, что он стоит где-то 30, а оказалось – 45 миллионов евро. «Зенит» такое может себе позволить. За сколько они взяли Луиса Энрике?

– Около 33 миллионов евро.

– Он мне нравился, я его видел ещe в «Ботафого». Но когда узнал цену, понял, что мы не сможем его купить.

  • Луис Энрике перешел в «Зенит» из «Ботафого» в январе 2025 года.
  • С тех пор 25-летний вингер провел за петербуржцев 43 матча, забил 5 голов, сделал 7 ассистов.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит ЦСКА Дзагоев Алан Энрике Луис
Комментарии (7)
СильныйМозг
1776754276
фсе хотят кусочеГазпрома!
lek!
1776754850
Ну как Я понимаю , ЦСКА ни чего не потерял и тем более ни о чем не жалеет )
Интерес
1776755599
Аланчик, так это ты с осени столько хлама понабрал?НУ ты и...
Garrincha58
1776756471
Пользы почти никакой потому что играет не там где его следует использовать, но этот С....к в угоду Глушенкову ставит игрока сборной Бразилии на другой фланг в итоге Глушенков толком не играет, он человек настроения и Луис бесполезен, а тут ещё диллема Педро и Джон Джон,а ещё есть Мостовой и никто толком не играетхотя Педро был хорош на левом фланге, а в центре эффективности мало только правила нарушает Спрашивается зачем купили Джона Джона, если у вас уже и так есть фланговые игроки. Трансферная политика клуба ни к чёрту берут лишь кого так и играют почти не играют странно что идут в лидерах, но это временно
Skull_Boy
1776759471
А толку от него нет хоть и 30 млн
