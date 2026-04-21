Дзагоев объяснил, почему ЦСКА отказался от Луиса Энрике, перешедшего в «Зенит»

Алан Дзагоев, работавший скаутом ЦСКА, рассказал, почему вингер Луис Энрике не перешeл в московский клуб.

– На 30-миллионных внимания даже не обращаете?

– Бывает, что смотрим. Но больше акцент на тех, кто доступнее по цене. Был бразилец – думали, что он стоит где-то 30, а оказалось – 45 миллионов евро. «Зенит» такое может себе позволить. За сколько они взяли Луиса Энрике?

– Около 33 миллионов евро.

– Он мне нравился, я его видел ещe в «Ботафого». Но когда узнал цену, понял, что мы не сможем его купить.