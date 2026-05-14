Стало известно о беспринципном поступке форварда «Зенита»

Нападающий «Зенита» Джон Дуран выбрал следующий клуб, где хочет выступать. Выбор пал на «Галатасарай». Об этом сообщил в соцсетях инсайдер Ягыз Сабунджоглу.

Дурана не остановил тот факт, что раньше он выступал за принципиального соперника стамбульцев – «Фенербахче».

Позиция «Галатасарая», нужен ли им Дуран, пока неизвестна.