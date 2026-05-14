Стало известно о беспринципном поступке форварда «Зенита»

Нападающий «Зенита» Джон Дуран выбрал следующий клуб, где хочет выступать. Выбор пал на «Галатасарай». Об этом сообщил в соцсетях инсайдер Ягыз Сабунджоглу.
Дурана не остановил тот факт, что раньше он выступал за принципиального соперника стамбульцев – «Фенербахче».
Позиция «Галатасарая», нужен ли им Дуран, пока неизвестна.
- Дурана арендовали у «Аль-Насра» в феврале.
- В составе сине-бело-голубых форвард забил 2 гола в 9 играх – оба с пенальти.
- Форварда не вызовут в сборную Колумбии на чемпионат мира-2026.
- «Зениту» осталось провести один матч в этом сезоне – на выезде против «Ростова».
- Если 17 мая петербуржцы не проиграют, то станут чемпионами.
Источник: «Бомбардир»