«Спартак» назвал еще двух соперников по летним сборам

«Спартак» продолжает строить график на летние сборы. Сегодня клуб сообщил об еще двух товарищеских встречах. Обе – в Москве.
«Два больших товарищеских матча на сборах!
8 июля на «Лукойл Арене» пройдет игра с «Рубином», а 11 июля наша команда встретится с «Локомотивом» на «РЖД Арене».
О порядке посещения этих матчей болельщиками мы сообщим дополнительно», – написали спартаковцы.
- «Спартак» начнет сезон 18 июля суперкубковым матчем против «Зенита».
- Через неделю после этого стартует сезон РПЛ.
- «Спартак» не становился чемпионом с 2017 года.
Источник: телеграм-канал «Спартака»