«Спартак» назвал еще двух соперников по летним сборам

«Спартак» продолжает строить график на летние сборы. Сегодня клуб сообщил об еще двух товарищеских встречах. Обе – в Москве.

«Два больших товарищеских матча на сборах!

8 июля на «Лукойл Арене» пройдет игра с «Рубином», а 11 июля наша команда встретится с «Локомотивом» на «РЖД Арене».

О порядке посещения этих матчей болельщиками мы сообщим дополнительно», – написали спартаковцы.