Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом

Бывший директор «Спартака» Александр Шикунов оценил выступление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.
«Сафонов в удачное время попал в «ПСЖ». Девять трофеев – потрясающий результат. Матвей – умница, что не испугался такого клуба и принял вызов. Он потрясающе провeл прошлый сезон. Конечно, ему повезло с клубом. В «ПСЖ» никогда не было столько трофеев, они сильно прибавили. Даже Месси, Неймар и Мбаппе не могли принести таких результатов.
Это фарт для Матвея. Всe сложилось топово. Новый коллектив дал такой результат. Сейчас у «ПСЖ» по-футбольному прeт. Дай бог, чтобы так и дальше было. Матвей – умница: выучил французский, не попадает под давление прессы, игнорирует интригу с Забарным», – сказал Шикунов.
- Российский вратарь перешел в «ПСЖ» из «Краснодара» летом 2024 года.
- За это время он выиграл девять трофеев, провел 45 матчей во всех турнирах, в 19 из которых отыграл «на ноль».
- Действующее трудовое соглашение Сафонова с клубом рассчитано до лета 2029 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 30 млн евро.
Источник: Metaratings