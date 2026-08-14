Экс-директор «Спартака» описал Сафонова одним словом

Бывший директор «Спартака» Александр Шикунов оценил выступление вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова.

«Сафонов в удачное время попал в «ПСЖ». Девять трофеев – потрясающий результат. Матвей – умница, что не испугался такого клуба и принял вызов. Он потрясающе провeл прошлый сезон. Конечно, ему повезло с клубом. В «ПСЖ» никогда не было столько трофеев, они сильно прибавили. Даже Месси, Неймар и Мбаппе не могли принести таких результатов.

Это фарт для Матвея. Всe сложилось топово. Новый коллектив дал такой результат. Сейчас у «ПСЖ» по-футбольному прeт. Дай бог, чтобы так и дальше было. Матвей – умница: выучил французский, не попадает под давление прессы, игнорирует интригу с Забарным», – сказал Шикунов.