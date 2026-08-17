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  • Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»

Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»

17 августа, 20:03
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Бывший полузащитник «Ахмата» Антон Швец поделился воспоминаниями о совместных выступлениях с Родри во второй команде «Вильярреала».

  • Родри переходит в «Барселону».
  • Он провел семь сезонов в «Манчестер Сити».
  • Испанец – обладатель «Золотого мяча»-2024 и лучший игрок ЧМ-2026.

– У нас выходил твой монолог про Родри, твоего знакомого по дублю «Вильярреала». Ты говорил, что в команде были футболисты куда ярче. Прямо ничем не выделялся?

– А он сейчас сильно выделяется? Чем?

– Стабильностью, умными решениями, чтением игры – да.

– Ты прав – стабильность для его позиции очень важна. Но Родри – это не Погба в лучшие годы с ударом и техникой, не Кроос или Модрич с диагоналями.

В «Вильярреале» это был средний футболист. С тех пор прибавил, конечно.

– «Золотого мяча» в 2024-м он, по-твоему, заслуживал?

– «Золотой мяч» для меня – это Месси, Криштиану. Люди, которые делают разницу. Смотришь и видишь: это другой уровень. А у Родри нет ничего особенного.

– Звездой центра поля в твоем «Вильярреале» был Бруно?

– Вот он – да. Видно было: левая нога очень сильная, передачи раздавал классные. А Родри подобным не выделялся.

– Ты говорил мне, что был лучшим в «Вильярреале» на своей позиции – но ставили Родри как местного.

– В России не так, что ли? Это нормально. Кстати, с Родри мы и вместе играли в центре поля. И я точно выглядел не слабее.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Англия. Премьер-лига Манчестер Сити Швец Антон Родри
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Garrincha58
1786993030
И швец и жнец и на дуде игрец
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