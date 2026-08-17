Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»

Бывший полузащитник «Ахмата» Антон Швец высказался об игре племянников главы Чечни Рамзана Кадырова – Халида и Абубакара.
«Халид вообще маленький Месси. Одним из лучших по дублю был. Получил предложение из «Урала», но уйти, сам понимаешь, не мог. И все равно ему мотивации, наверное, не хватало.
А Абубакар больше уличный футболист. Играть-то начал чуть ли не в 14 лет. Но старался», – сказал Швец.
- Швец выступал за «Ахмат» с 2017 по 2025 год.
- Он провел за клуб 187 матчей и забил 12 голов.
Источник: Sport24