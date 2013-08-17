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Антон Швец
Антон Швец
Завершил карьеру
26 апреля 1993 (33)
| Полузащитник
187 см | 76 кг
Россия
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Публикации
Швец – об обладателе «Золотого мяча»: «А чем он выделяется? Я точно выглядел не слабее»
17 августа
1
«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»
17 августа
Племянника Кадырова назвали «маленьким Месси»
17 августа
13
Экс-игрок сборной России прокомментировал завершение карьеры в 33 года
3 июля
1
Фото
Бывший игрок сборной России завершил карьеру в 33 года
2 июля
1
Новичок «Рубина» порвал кресты
2025.10.29 18:42
1
Фото
«Рубин» подписал легенду «Ахмата»
2025.09.16 12:01
1
Раскрыты три трансферные цели «Торпедо»
2025.09.03 22:00
1
Легенда «Ахмата» попрощался с клубом
2025.07.23 17:15
Фото
«Ахмат» объявил об уходе Швеца – он играл за клуб с 2017 года
2025.07.23 15:17
Видео
Бабича и Швеца коллективно разнимали во время потасовки в матче «Спартак» – «Ахмат»
2024.08.11 21:46
2
Игрок «Ахмата» высказался о наличии кризиса в команде
2024.08.06 07:53
3
Полузащитник «Ахмата» Швец: «Ощущение, будто судья играл за «Ростов»
2023.05.29 12:46
2
«Локомотив» заинтересован в полузащитнике «Ахмата»
2022.11.26 19:24
«Лучше бы зарплатой был похож». Швец отреагировал на сравнения с Роналду
2022.08.17 10:13
2
Швец из «Ахмата» назвал зарубежный клуб, который хотел его подписать
2022.08.17 08:51
Отец Швеца: «У Антона были предложения от «Спартака» и «Зенита». Переезду в Петербург помешали «лишние люди»
2020.09.21 13:10
8
Кубок России. «Ахмат» разгромил «Знамя»
2020.09.17 17:05
1
Удаления Скопинцева и Швеца в матчах пятого тура РПЛ признаны ошибочными и отменены
2020.08.28 17:31
65
Фото
Швец посоветовал фильмы, музыку и книги на время паузы в РПЛ. «Метод», «КраСава», Баста – в списке
2020.03.23 14:20
Фото
Дзюба, Швец, Ордец – в сборной 15-го тура РПЛ
2019.11.05 14:33
7
Видео
Норманн – о фоле Швеца: «Повезло, что у меня нога не сломана. Он получил заслуженную красную карточку»
2019.09.17 00:32
10
Егоров: арбитр Казарцев ошибочно не назначил два пенальти в матче ЦСКА – «Ахмат»
2019.08.27 17:18
13
Швец: «Было несколько моментов, где судья помогал ЦСКА, но это просто отговорки»
2019.08.25 20:45
1
Швец: «Очко с «Зенитом» – как победа»
2019.08.18 06:57
6
Швец продлил контракт с «Ахматом» до 2023 года
2019.07.23 21:30
Раванелли, Иванов, Швец – в основе «Ахмата» на матч со «Спартаком»; Комбаров, Глушаков, Ташаев сыграют у гостей
2019.03.30 15:22
15
Швец: «Был очень близок к «Спартаку» и «Зениту». Но, когда переходы должны были состояться, мои агенты пропадали»
2019.03.13 12:42
4
«Ахмат» готов рассмотреть предложения по трансферу Швеца от «Спартака» и «Зенита»
2018.12.25 10:36
4
«Чемпионат»: «Спартак» не купит Швеца в зимнее трансферное окно
2018.11.17 16:01
14
1
2
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Экс-игрок сборной Англии может перейти в клуб РПЛ
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Агент Карпукаса раскрыл, просил ли с игроком 200 миллионов у «Локомотива»
12:52
Назван 2-й кандидат на замену Альбе в «Ростове»
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Кузяев нашел новый клуб в РПЛ
12:10
4 клуба из топ-5 лиг заинтересовались российским игроком ЦСКА
11:57
Аршавин сказал, кто выиграет гонку бомбардиров в РПЛ
11:46
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Самые дорогие футболисты РПЛ по версии Transfermarkt
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