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    Швец: «Было несколько моментов, где судья помогал ЦСКА, но это просто отговорки»

    Полузащитник «Ахмата» Антон Швец подвел итог матчу с ЦСКА (0:3, седьмой тур Премьер-лиги).

    «В первом тайме играли хорошо, потом пропустили. На второй вышли с настроем, тренер в перерыве сказал, что улучшать в игре.

    Был стопроцентный момент, потом пенальти, где судья не свистнул. Было еще несколько моментов, где судья помогал [ЦСКА], но это просто отговорки. Надо было реализовывать моменты, но мы этого не сделали», — сказал игрок.

    • Грозненский клуб с семью очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: Sport24

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    25.08.2019 20:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +8014

      cska-62 4 часа назад

      Да, уж... Два пенальти "Ахмату" не назначил, дважды Семёнова не удалил, а был обязан это сделать... Но грозненцы помнят только один не назначенный пенальти в ворота ЦСКА! Избирательная такая память!!!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +101

      КрымForever 5 часов назад

      А как судья пеналь не назначил, когда ты Чалова в своей штрафной снес? Или здесь помню, здесь не помню, здесь рыбу заворачиваю?

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