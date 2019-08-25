Швец: «Было несколько моментов, где судья помогал ЦСКА, но это просто отговорки»

Да, уж... Два пенальти "Ахмату" не назначил, дважды Семёнова не удалил, а был обязан это сделать... Но грозненцы помнят только один не назначенный пенальти в ворота ЦСКА! Избирательная такая память!!!
Полузащитник «Ахмата» Антон Швец подвел итог матчу с ЦСКА (0:3, седьмой тур Премьер-лиги).
«В первом тайме играли хорошо, потом пропустили. На второй вышли с настроем, тренер в перерыве сказал, что улучшать в игре.
Был стопроцентный момент, потом пенальти, где судья не свистнул. Было еще несколько моментов, где судья помогал [ЦСКА], но это просто отговорки. Надо было реализовывать моменты, но мы этого не сделали», — сказал игрок.
- Грозненский клуб с семью очками занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата.