Швец: «Был очень близок к «Спартаку» и «Зениту». Но, когда переходы должны были состояться, мои агенты пропадали»

Полузащитник «Ахмата» Антон Швец подтвердил, что перестал сотрудничать с футбольным агентством ProStar, и то, что мог перейти в «Спартак» или «Зенит».

– Что стоит за разговорами о том, что вы расстались со своими агентами Вадимом Шаблием и Александром Карповым?

– Это правда. Я не хочу работать с людьми, которые никак не помогают в развитии карьеры. Когда мы первый раз встретились и договорились о сотрудничестве, мне обещали, что быстро найдут клуб в России. Обычно в таких случаях не идет речь о просмотре, но я пошел и на такой вариант, чтобы оказаться в «Ахмате». Прошел просмотр, подписал соглашение на весьма скромных условиях. С тех пор не видел никакой поддержки со стороны агентов.

– Но вы ведь могли оказаться в «Зените» или «Спартаке».

– Да, был очень близок к этому, но, когда переходы должны были состояться, агенты пропадали. Всеми вопросами клубы занимались сами. В какие-то моменты приходилось подключаться мне. В случае со «Спартаком», к примеру, агенты прямо заявили: нас попросили не вмешиваться. Насколько знаю, у них даже нет лицензии для работы в России, и в этом тоже они меня ввели в заблуждение.

Я сам контактировал с президентом «Ахмата». Могу заметить, что с Магомедом Даудовым у нас полное взаимопонимание, я не вижу необходимости в услугах агента. А если появляются вопросы, ими занимается мой отец.

– Когда вы решили прекратить сотрудничество с ProStar?

– Примерно в октябре прошлого года. Не видел никаких перспектив работы с ними. Такой пример: перед чемпионатом мира я попал в расширенный список из 35-ти футболистов, а в окончательной заявке не оказался. Мне тут же заявили: ну, теперь трудно будет рассчитывать на какие-то предложения. Честно говоря, в той ситуации хотелось услышать другие слова, хотя бы поддержку. При этом почти сразу появился вариант со «Спартаком». Московский клуб был готов заплатить шесть миллионов евро. Это очень серьезная оценка для российского футболиста, красно-белые отнеслись ко мне гораздо уважительнее собственных агентов.

Или ситуация с adidas. Меня с этой компанией познакомил один приятель, когда мне было 17 лет и на горизонте не было ни Шаблия, ни Карпова. Тогда заключил первое соглашение с компанией, она присылала бутсы. Через пару лет переподписали контракт.

Уже когда начал сотрудничать с ProStar, заключили еще один договор. В итоге перед Новым годом в adidas мне заявили: у тебя какие-то проблемы с агентами, не хотим судебных разбирательств, приостанавливаем сотрудничество. После стольких лет знакомства для меня это было странно слышать. Тем более, что со своей стороны я как раз из уважения к давним отношениям отказывал конкурирующей организации. После того разговора со спокойной совестью дал согласие Nike, получаю удовольствие от общения с ними. Вообще, приняв решение расстаться с агентами, стал жить гораздо спокойнее.

– Как быть с действующим контрактом?

– Считаю, что наши дороги с агентством уже разошлись. В свое время они воспользовались моей доверчивостью, подсунули бумаги, которые я подписал. Но если по отношению ко мне прописаны санкции (речь о суммах, которых я в жизни не видел), то почему представители могут получать деньги, ничего не делая?

Я вижу, как работают другие агенты, как помогают своим футболистам, действуют в их интересах. В моем же случае при заключении соглашения с «Ахматом» никто не подумал о постепенном увеличении зарплаты, о каких-либо отступных при переходе в другой клуб – обычной практике при составлении договоров. Не верили, что я могу заиграть на хорошем уровне?

– Не опасаетесь, что в случае судебного процесса вам придется выплатить серьезную компенсацию агентству?

– Я ничего не буду платить. У меня свои аргументы, готов в суде привести доводы. Уверен в своей правоте на 100 процентов. Что говорить, если мне увеличили зарплату в «Ахмате» в результате моего прямого общения с президентом клуба, а не из-за действий агентов.

У меня много родственников, есть жена, ребенок. Все буду делать для их благополучия, а не посредников, которые ничем не помогают. Я чувствую полную поддержку Даудова, мне комфортно в «Ахмате». Счастлив выступать за грозненцев, а если будут появляться какие-то предложения, то станем их обсуждать с президентом клуба.