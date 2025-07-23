Легенда «Ахмата» попрощался с клубом

Бывший полузащитник «Ахмата» Антон Швец написал прощальное письмо в адрес клуба.

32-летний футболист сегодня расторг контракт с грозненцами. Он выступал за команду с 2017 года.

«Пришло время прощаться, мой родной ФК «Ахмат» и город Грозный. За 8 лет в «Ахмате» произошло много всего. Но скажу одно: я горд и счастлив, что столько лет играл и представлял «Ахмат». Для меня и моей семьи это не просто место работы, это дом. Здесь выросли мои дети, здесь мы были счастливы.

Я желаю удачи и побед «Ахмату» и процветания прекрасному родному городу Грозный. Ахмат сила», – написал Швец в соцсетях.