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  • «Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»

«Ахмат» не отпустил Швеца в «Зенит» и «Спартак» за 6 миллионов: «Нам сказали не лезть»

17 августа, 15:59

Бывший полузащитник «Ахмата» Антон Швец рассказал, как грозненский клуб отказался продавать его «Зениту» и «Спартаку».

«Зенит» пришел за тобой первым?

– Да, в начале 2018-го. Мне звонил Малафеев, по личным условиям договорились. Давали контракт на пять лет.

Уже готовился прощаться с одноклубниками. Осталось дать добро «Ахмату». Но клуб принял решение меня сохранить.

– Почему?

– Так решили. «Зенит» предлагал за мой трансфер четыре миллиона евро и бонусы до двух миллионов.

– Приличная сумма.

– Очень! С учетом того, что полугодом ранее «Ахмат» брал меня через просмотр. Но так бывает.

А через полгода «Спартак» давал за меня уже шесть миллионов евро. Тут уже я был в чемоданном настроении. Верил: в «Зенит» не уехал, но со «Спартаком» договорятся.

– Почему не получилось?

К «Ахмату» вопросов нет: их контракт – у меня, продавать меня или нет – вопрос к клубу. Я не мог просто взять вещи и уехать. Они хотели меня сохранить.

– Из «Ахмата» уйти не всем легко.

– Были продажи Ильина, Ненахова – никто их не держал. Кто тогда, в 2017–2018 годах, на самом деле принимал решение по мне, судить не берусь.

Но почему я из «Ахмата» в итоге ушел уважительно? Потому что никогда за спиной не вел переговоров. А когда уходил год назад, то уходил в никуда. Просто потому, что эмоционально устал.

– После срывов с «Зенитом» и «Спартаком» ты разругался с агентом Вадимом Шаблием.

– Было дело.

– Все ли Шаблий сделал для того, чтобы ты сменил клуб?

– Нет, конечно.

– Чем агенты объяснили свое бездействие?

«Нам сказали не лезть». Я пытался разобраться: «Кто сказал? Вы приезжайте в Грозный, пообщайтесь с клубом, объясните. Это ваша работа. Я этим должен заниматься?»

Процент от зарплаты я тогда агентам платить перестал. Потому что не видел в их работе смысла.

  • 33-летний Швец был в «Ахмате» с 2017 по 2025 год.
  • Этим летом хавбек объявил о завершении карьеры.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Ахмат Швец Антон
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