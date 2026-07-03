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  • Экс-игрок сборной России прокомментировал завершение карьеры в 33 года

Экс-игрок сборной России прокомментировал завершение карьеры в 33 года

Вчера, 21:47
1

Уже бывший полузащитник «Рубина» Антон Швец высказался о решении завершить карьеру.

«Уважаемые болельщики «Рубина», я хочу поблагодарить всех вас за ту поддержку, которую вы оказывали, за добрые слова. Я был очень рад стать частью этого большого клуба и очень хотел помочь команде. Но, к сожалению, травмы помешали мне полностью себя реализовать здесь. При этом я очень благодарен клубу, что ко мне шли навстречу даже когда я получил еще одну тяжелую травму и не отвернулись от меня в трудную минуту. Это очень добрый жест со стороны клуба.

Благодарен руководству, тренерскому штабу, партнерам по команде, всему персоналу «Рубина». Всем хочу сказать большое спасибо за то, что очень тепло приняли меня. В команде я увидел невероятный коллектив и для меня навсегда будет ценным то отношение и уважение ко мне, с которым я столкнулся. Даже несмотря на травмы, перед летними сборами главный тренер Франк Артига дал мне надежду на возвращение и поддержал, он готов был дать мне шанс, но, повторюсь, травмы помешали мне вернуться на поле.

Поэтому я принял непростое решение завершить профессиональную карьеру, так как череда травм накладывает свой отпечаток. Нет гарантий, что после долгого процесса восстановления и операций я смогу играть в футбол без последствий для здоровья.

И я хотел бы отметить великолепный медицинский штаб клуба – это профессионалы, которые всегда меня поддерживали, помогали в восстановлении, оказывали всяческую помощь. Всем им хочу сказать огромное спасибо.

Для меня этот период в «Рубине» – хорошее время, несмотря на травмы. Я навсегда запомню этот отрезок своей карьеры и людей, которые стали для меня друзьями. Для меня было честью выйти на поле в футболке «Рубина», даже отметиться голевыми действиями. Я старался выкладываться и помогать команде и мне очень жаль, что судьба распорядилась так, что у меня не получилось внести более весомый вклад в успехи команды. Это невероятный клуб, отличный коллектив, великолепные болельщики и город, который навсегда останется в моем сердце.

Я всегда буду болельщиком «Рубина», который всегда будет желать побед команде, поддерживать еe и радоваться еe успехам. Вперед, «Рубин»! И спасибо вам за всe!» – сказал Швец.

  • Контракт 33-летнего Швеца с «Рубином» истек в июне.
  • В сентябре 2025 года в матче 9-го тура РПЛ против «Акрона» Швец получил повреждение сухожилия, но в ходе восстановления повредил крестообразную связку колена. С тех пор игрок на поле не выходил.
  • В активе Швеца один матч за сборную России в 2018 году при главном тренере Станиславе Черчесове. Трофеев в карьере Антона нет.

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Источник: телеграм-канал «Рубина»
Россия. Премьер-лига Рубин Швец Антон
Комментарии (1)
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FCSpartakM
1783107707
даже не знал, что он за Рубин играл последнее время
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