Бывший игрок сборной России завершил карьеру в 33 года

Полузащитник «Рубина» Антон Швец объявил о завершении карьеры.

«Швец принял решение завершить игровую карьеру.

После упорного восстановления на протяжении 6 месяцев футболист вернулся к тренировкам с командой весной этого года, но в ходе одного из занятий снова повредил сухожилие. «Рубин» предложил футболисту помощь в реабилитации и восстановлении, несмотря на истекший контракт, но Антон Швец решил закончить карьеру футболиста. Повторная операция и длительная восстановительная программа не давали гарантий, что игрок сможет продолжить игровую карьеру.

Накануне Антон попрощался с персоналом, тренерским штабом и партнерами по команде, а также обратился к болельщикам нашего клуба», – написали казанцы.