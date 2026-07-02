Бывший игрок сборной России завершил карьеру в 33 года

Полузащитник «Рубина» Антон Швец объявил о завершении карьеры.
«Швец принял решение завершить игровую карьеру.
После упорного восстановления на протяжении 6 месяцев футболист вернулся к тренировкам с командой весной этого года, но в ходе одного из занятий снова повредил сухожилие. «Рубин» предложил футболисту помощь в реабилитации и восстановлении, несмотря на истекший контракт, но Антон Швец решил закончить карьеру футболиста. Повторная операция и длительная восстановительная программа не давали гарантий, что игрок сможет продолжить игровую карьеру.
Накануне Антон попрощался с персоналом, тренерским штабом и партнерами по команде, а также обратился к болельщикам нашего клуба», – написали казанцы.
- Контракт 33-летнего Швеца с «Рубином» истек в июне.
- В сентябре 2025 года в матче 9-го тура РПЛ против «Акрона» Швец получил повреждение сухожилия, но в ходе восстановления повредил крестообразную связку колена. С тех пор игрок на поле не выходил.
- В активе Швеца один матч за сборную России в 2018 году при главном тренере Станиславе Черчесове. Трофеев в карьере Антона нет.
Источник: телеграм-канал «Рубина»