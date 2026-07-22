Орлов: «Зенит» купается в трофеях, столько наград, это дорогого стоит!»

Комментатор Геннадий Орлов высказался о величии «Зенита».

«Теперь «Зенит» купается в трофеях, есть целый музей. Столько наград! Сейчас мы уже как-то к этому привыкаем, но это же каждый раз победа! Это уже инерция профессионально поставленной на поток работы. Вот как «Зенит» боролся с «Краснодаром» вторую половину прошлого чемпионата. Догонял, догонял, но догнал же – и обогнал! Хватило и нервов, и всего остального… Это дорогого стоит!

Но сейчас «Зениту» ещe надо работать и работать над собой, потому что все далеки от лучшей спортивной формы», – сказал Орлов.