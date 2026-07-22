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  • Орлов: «Зенит» купается в трофеях, столько наград, это дорогого стоит!»

Орлов: «Зенит» купается в трофеях, столько наград, это дорогого стоит!»

22 июля, 15:31
19

Комментатор Геннадий Орлов высказался о величии «Зенита».

«Теперь «Зенит» купается в трофеях, есть целый музей. Столько наград! Сейчас мы уже как-то к этому привыкаем, но это же каждый раз победа! Это уже инерция профессионально поставленной на поток работы. Вот как «Зенит» боролся с «Краснодаром» вторую половину прошлого чемпионата. Догонял, догонял, но догнал же – и обогнал! Хватило и нервов, и всего остального… Это дорогого стоит!

Но сейчас «Зениту» ещe надо работать и работать над собой, потому что все далеки от лучшей спортивной формы», – сказал Орлов.

  • «Зенит» на прошлой неделе выиграл Суперкубок.
  • Команда – действующий чемпион России.
  • В 1-м туре РПЛ «Зенит» сыграет на выезде против «Акрона».

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Орлов Геннадий
Комментарии (19)
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Номэд
1784724334
Петушарня из питоросятника купается в дерьме. Почти все трофеи за счёт админресурса.
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Цугундeр
1784725094
)) Прям музей "Поля Чудес"..) Зато в музее спартака на Открывашке чучело Промески есть. Говорят у кого ломка - разрешают понюхать..)
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Alexander.saf
1784726496
Это Газпром купается в трофеях, а ЗПРФ в говне
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рылы
1784726677
как вызвать внеплановый пожар в тарасятнике — рассказывает геннадий орлов)
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АЛЕКС 58
1784727669
Зенит купается в деньгах Газпрома. ЗПРФ
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алдан2014
1784731534
Дядя Орлов не хочет сказать про методы пополнения музея? Абсолютно все болельщики всех клубов России плюются от невского недоразумения. Было время,когда играли Халк,Витсель,Аршавин с компанией,тогда вопросов нет достойная команда,по праву сильнейшая. Но щас то стыдоба
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anatolich72
1784733903
У Миллера смета есть и Орлов её по ходу видел., коль делает такие заявления!
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timon2401
1784736325
Это как Володя в «рейтингах»…. Самое главное честные!!! Ну как и трофеи зенита
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ScarlettOgusania
1784736342
"это дорогого стоит", все сокровища газпрёма из "кошелька" президента выкачал папаша мюллер своими загребущими ладошками ради кабинетных трофеев...🤬 такова ненависть этого нечистоплотного бом.жа к Спартаку, что денег из казны не считают...🤬
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Бумбраш
1784737087
Огласите пожалуйста, насколько дорого стоит потешить личное эго миллера за гос.счет
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