«Факел» объявил задачу на сезон в РПЛ

Спортивный директор «Факела» Руслан Пименов заявил, что перед командой в предстоящем сезоне РПЛ стоит цель занять место не ниже 12-го.

«Объективно, дай бог, чтобы мы не попали в стыки. Будем работать для этого, перед клубом такая задача стоит. Для первого года я считаю данную задачу оптимальной и выполнимой. Будем разговаривать с ребятами, потому что для города важно быть в РПЛ», – сказал Пименов.