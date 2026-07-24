«Факел» арендовал хавбека «Зенита»

Защитник Матвей Бардачeв перешeл из «Зенита» в «Факел» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.

Футболист уже прибыл в Воронеж и присоединился к команде. В прошлом Бардачeв выступал за «Урал» в Первой лиге, а также за различные команды из структуры «Зенита».