«Факел» арендовал хавбека «Зенита»

Защитник Матвей Бардачeв перешeл из «Зенита» в «Факел» на правах аренды. Соглашение рассчитано на один сезон.
Футболист уже прибыл в Воронеж и присоединился к команде. В прошлом Бардачeв выступал за «Урал» в Первой лиге, а также за различные команды из структуры «Зенита».
- В минувшем сезоне 20-летний Бардачев провел на правах аренды за «Урал» 23 матча, забил 4 гола.
- Срок его контракта с «Зенитом» рассчитан до середины 2029 года.
- Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 800 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал «Факела»