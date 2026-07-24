Шварц оценил вероятность трансфера Тюкавина в «Зенит»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о возможном переходе Константина Тюкавина в «Зенит».
«Интерес «Зенита» к Тюкавину? Костя – очень важный игрок для клуба. Это уже личность. Он сделал уже большие шаги и сейчас это серьезный игрок.
Понимаем, что были такие разговоры, и трансферное окно открыто. У нас был разговор с Костей. Он очень профессионально относится к своему делу и несет ответственность за команду», – сказал Шварц.
- 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
- Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
- Срок контракта нападающего с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.
Источник: Sport24