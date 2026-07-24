Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Шварц оценил вероятность трансфера Тюкавина в «Зенит»

24 июля, 13:53
1

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о возможном переходе Константина Тюкавина в «Зенит».

«Интерес «Зенита» к Тюкавину? Костя – очень важный игрок для клуба. Это уже личность. Он сделал уже большие шаги и сейчас это серьезный игрок.

Понимаем, что были такие разговоры, и трансферное окно открыто. У нас был разговор с Костей. Он очень профессионально относится к своему делу и несет ответственность за команду», – сказал Шварц.

  • 24-летний Тюкавин в минувшем сезоне провел за «Динамо» 31 матч, забил 13 голов, сделал 6 ассистов.
  • Transfermarkt оценивает его стоимость в 17 миллионов евро.
  • Срок контракта нападающего с бело-голубыми рассчитан до середины 2030 года.

Еще по теме:
Тюкавина признали худшим игроком «Динамо» в матче с «Балтикой» 2
Тюкавина уличили в том, что мыслями он уже не в «Динамо»
Бубнов рассказал, как отговаривал Тюкавина от перехода в «Зенит» 4
Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Динамо Тюкавин Константин Шварц Сандро
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Красногвардейчик
1784894160
Ну тогда вспоминается знаменитая кричалка Дзагоева))
Ответить
Главные новости
Слуцкий оригинально попрощался с «Шанхай Шэньхуа»
21:31
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
21:18
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
20:59
2
Трамп определился с позицией по будущему президента ФИФА Инфантино
20:50
ФотоГенич сделал татуировку, посвященную финалу ЧМ-2026
20:39
4
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
20:27
4
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
20:09
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
19:53
Президент РПЛ впервые прокомментировал скандал в матче «Зенит» – «Спартак»
19:46
13
Все новости
Все новости
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
19:53
Орлов объяснил, почему Соболев не зомби
19:19
2
ВидеоЕщенко разобрал нелепый пенальти в ворота «Спартака»
18:58
7
Семин двумя словами описал Слуцкого
18:48
7
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
18:39
3
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
18:30
1
ВидеоЭкс-арбитр ФИФА указал на судейскую ошибку против «Спартака»
17:56
8
В Госдуме прокомментировали жалобу жены Смолова
17:35
2
Губерниев – о тренере РПЛ: «Посмотрим, сколько туров он протянет»
17:23
Защитник «Краснодара» оценил спорный пенальти в матче с «Факелом»
16:54
1
Гусев прояснил ситуацию с назначением в «Ростов»
16:44
7
«Рубин» арендовал участника ЧМ-2026
16:30
6
В «Ростове» отреагировали на новость о приглашении Гусева
15:27
2
«Зенит» продал полузащитника «Оренбургу»
15:15
9
Президент РПЛ назвал футболиста-символа лиги
14:50
5
«Локомотив» дал ответ «Галатасараю» по Батракову
14:45
4
«Крылья Советов» начали переговоры об аренде игрока «Зенита»
14:36
3
Стало известно, какую команду РПЛ может возглавить Ролан Гусев
14:29
7
У Даку в «Спартаке» останется бонус за лояльность
14:10
23
Стало известно, кто может заменить Даку в «Рубине»
13:39
5
Мостовой оценил шансы «Спартака» и «Зенита» на чемпионство
13:28
4
«Зенит» поборется с «Бенфикой» за защитника «Крузейро»
13:16
1
Литвинов – о падении в штрафной «Ахмата»: «Если это не пенальти, то что тогда пенальти?»
12:48
9
Семин назвал игрока, который станет одним из лидеров сборной России
12:39
2
В «Балтике» рассказали об условиях перехода Латышонка из «Зенита» через клуб Первой лиги
12:28
6
Семин назвал лидера «Зенита» – это не Глушенков
11:58
1
ФотоЛегионер, покинувший «Спартак», нашел новый клуб
11:49
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+