Шварц оценил вероятность трансфера Тюкавина в «Зенит»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о возможном переходе Константина Тюкавина в «Зенит».

«Интерес «Зенита» к Тюкавину? Костя – очень важный игрок для клуба. Это уже личность. Он сделал уже большие шаги и сейчас это серьезный игрок.

Понимаем, что были такие разговоры, и трансферное окно открыто. У нас был разговор с Костей. Он очень профессионально относится к своему делу и несет ответственность за команду», – сказал Шварц.