Семин прокомментировал 2:1 ЦСКА с «Балтикой»

Российский тренер Юрий Сeмин оценил результат матча 1-го тура РПЛ между ЦСКА и «Балтикой». Армейцы одержали волевую победу со счетом 2:1.

«Победа ЦСКА закономерна, потому что армейцы имели преимущество. Другое дело, что матч был неровным с обеих сторон. Были очень хорошие моменты, были – не очень.

Чувствуется, что у игроков не хватает практики. Не хватает единоборств, которые значительно количественно превосходят в официальных матчах, чем в товарищеских. Думаю, обе команды двигаются в правильном направлении. Одним нужно учесть игру в обороне, другим – в атаке. Было достаточно много болельщиков.

ЦСКА – очень молодая команда. Победа есть победа, она очень важна в первых матчах», – сказал Сeмин.