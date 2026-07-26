Разгромы «Спартака» и «Зенита», нулевое «Динамо», вариант для Смолова в РПЛ и другие новости

Комментарий Барко о будущем в «Спартаке».

Мажич поддержал решение Буланова не проводить жеребьевку в матче «Зенит» – «Спартак».

«Балтика» заинтересована в подписании 36-летнего Смолова.

Батраков и его 31-летняя жена опубликовали фото с жарким поцелуем.

РПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Крылья» (0:0), нанеся 22 удара.

Тюкавина обвинили во вредительстве «Динамо»: «На кой он нужен?».

РПЛ. «Зенит» отпинал «Акрон» (5:0) на старте, у Соболева дубль, у Аугусто – дебютный гол.

Соболев – лучший бомбардир РПЛ в 2026 году.

РПЛ. «Спартак» начал сезон с разгрома «Родины» (3:0).