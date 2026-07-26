Разгромы «Спартака» и «Зенита», нулевое «Динамо», вариант для Смолова в РПЛ и другие новости

Комментарий Барко о будущем в «Спартаке».
Мажич поддержал решение Буланова не проводить жеребьевку в матче «Зенит» – «Спартак».
«Балтика» заинтересована в подписании 36-летнего Смолова.
Батраков и его 31-летняя жена опубликовали фото с жарким поцелуем.
РПЛ. «Динамо» не смогло обыграть «Крылья» (0:0), нанеся 22 удара.
Тюкавина обвинили во вредительстве «Динамо»: «На кой он нужен?».
РПЛ. «Зенит» отпинал «Акрон» (5:0) на старте, у Соболева дубль, у Аугусто – дебютный гол.
Соболев – лучший бомбардир РПЛ в 2026 году.
РПЛ. «Спартак» начал сезон с разгрома «Родины» (3:0).
Источник: «Бомбардир»