Тренер «Родины» отреагировал на 0:3 от «Спартака»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас высказался по итогам матча 1-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).

– Всем добрый вечер (обратился по-русски). Мы сюда приехали и хотели быть собой, играть как раньше, но против нас играл «Спартак», это большая команда.

В первом тайме мы неплохо оборонялись, имели моменты, могли забить. Был эпизод с пенальти – с нашей скамейки показалось, что это пенальти.

Во втором тайме я просил игроков играть от себя, не бояться, и футболисты справлялись. Начали вторую половину неплохо, были с мячом, до 80-й минуты была неплохая игра. После второго гола стало тяжело, хотели забить. Но так со «Спартаком» играть нельзя, в итоге получили третий мяч.

– Вы не успели отреагировать на замены «Спартака»?

– «Спартак» поменял трех игроков, вышли свежие исполнители такого же уровня. У нас таких возможностей нет. Надо делать выводы и двигаться дальше.