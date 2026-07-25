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Тренер «Родины» отреагировал на 0:3 от «Спартака»

Вчера, 23:15
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Главный тренер «Родины» Хуан Диас высказался по итогам матча 1-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).

– Всем добрый вечер (обратился по-русски). Мы сюда приехали и хотели быть собой, играть как раньше, но против нас играл «Спартак», это большая команда.

В первом тайме мы неплохо оборонялись, имели моменты, могли забить. Был эпизод с пенальти – с нашей скамейки показалось, что это пенальти.

Во втором тайме я просил игроков играть от себя, не бояться, и футболисты справлялись. Начали вторую половину неплохо, были с мячом, до 80-й минуты была неплохая игра. После второго гола стало тяжело, хотели забить. Но так со «Спартаком» играть нельзя, в итоге получили третий мяч.

– Вы не успели отреагировать на замены «Спартака»?

– «Спартак» поменял трех игроков, вышли свежие исполнители такого же уровня. У нас таких возможностей нет. Надо делать выводы и двигаться дальше.

  • Для «Родины» это был дебют в РПЛ.
  • Диас ранее работал в системе «Севильи».
  • «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Родина Спартак Диас Хуан
Комментарии (1)
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1785013144
Это у вас на Иберийском полуострове пенальти, а у нас-нет!Иначе жалобу напишем в "спортлото".
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