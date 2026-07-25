Тренер «Родины» отреагировал на 0:3 от «Спартака»

Главный тренер «Родины» Хуан Диас высказался по итогам матча 1-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3).
– Всем добрый вечер (обратился по-русски). Мы сюда приехали и хотели быть собой, играть как раньше, но против нас играл «Спартак», это большая команда.
В первом тайме мы неплохо оборонялись, имели моменты, могли забить. Был эпизод с пенальти – с нашей скамейки показалось, что это пенальти.
Во втором тайме я просил игроков играть от себя, не бояться, и футболисты справлялись. Начали вторую половину неплохо, были с мячом, до 80-й минуты была неплохая игра. После второго гола стало тяжело, хотели забить. Но так со «Спартаком» играть нельзя, в итоге получили третий мяч.
– Вы не успели отреагировать на замены «Спартака»?
– «Спартак» поменял трех игроков, вышли свежие исполнители такого же уровня. У нас таких возможностей нет. Надо делать выводы и двигаться дальше.
- Для «Родины» это был дебют в РПЛ.
- Диас ранее работал в системе «Севильи».
- «Спартак» не брал РПЛ с 2017 года.