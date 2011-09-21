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Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Команды
МЛ Витебск
Хуан Диас
Хуан Диас
МЛ Витебск
Испания
19 ноября 1977 (48), Севилья
Тренер
Статистика
Новости
В «Родине» рассказали, как прошло расставание с Диасом
17 октября
Сменивший Москву на Витебск Диас определил, чем Беларусь похожа на Испанию
10 октября
Романцев – о бывшем тренере РПЛ: «Почему человеку распахнули дверь в российский футбол?»
6 октября
3
Фото
Уволенный из «Родины» Диас сходу нашел работу в соседней стране
4 октября
Испанский тренер из РПЛ мог возглавить клуб из Армении
30 сентября
Рабинер прокомментировал первую отставку в сезоне РПЛ
23 сентября
1
Аршавин оценил степень вины Диаса в результатах «Родины»
22 сентября
Мостовой отказал «Родине»: «Пойду в топ-клубы»
21 сентября
11
Абаскаль ответил, готов ли он возглавить «Родину»
21 сентября
Шнякин – о первой тренерской отставке в РПЛ: «Улыбчивый мужик за пару месяцев был морально избит»
21 сентября
5
Генич двумя словами отреагировал на отставку Диаса из «Родины»
21 сентября
В «Родине» объяснили увольнение Диаса
21 сентября
5
Реакция Мостового на увольнение Диаса из «Родины»
21 сентября
4
Фото
В РПЛ случилась первая тренерская отставка
21 сентября
5
Мостовой прокомментировал скорую тренерскую отставку в РПЛ
20 сентября
1
В РПЛ в ближайшие дни ожидаются минимум две отставки
19 сентября
4
Раскрыт клуб РПЛ, где будет первая в сезоне отставка
18 сентября
4
Диас может уйти из «Родины» в случае поражения в следующем матче
15 сентября
4
«Я плохой»: тренер «Родины» – после поражения от «Крыльев Советов»
11 сентября
1
Гаджиев – о главных тренерах 3 клубов РПЛ: «Люди с пустыми тренерскими профайлами»
1 сентября
10
Главный тренер «Родины» прокомментировал 0:3 с «Балтикой»
30 августа
3
Главный тренер «Родины» прокомментировал победу над «Зенитом»
9 августа
4
Клубу РПЛ предрекли скорую тренерскую отставку
1 августа
1
Тренер «Родины» прокомментировал поражение от «Ростова»
31 июля
1
Тренер «Родины» отреагировал на 0:3 от «Спартака»
25 июля
3
Главный тренер «Родины» Диас: «Знаю несколько матерных русских слов – без этого никуда»
25 июля
1
В «Родине» высказались о предстоящем матче со «Спартаком»: «Гранд российского футбола»
24 июля
15
Тренер «Родины» сравнил «Спартак» с «Реалом»
14 июля
1
Российский клуб летом свяжется с Рамосом, но при одном условии
14 апреля
Испанский тренер «Родины» – о выборе России: «Моя жена говорила, что я сумасшедший, но теперь она тоже любит страну»
28 марта
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Батраков вошел в команду недели Лиги чемпионов
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Раскрыта сумма отступных, которую «Галатасарай» хочет прописать в новом контракте Батракова
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