Российский клуб летом свяжется с Рамосом, но при одном условии

Главный тренер «Родины» Хуан Диас сообщил о намерении пригласить в свою команду Серхио Рамоса в случае выхода в РПЛ по итогам сезона-2025/26.

«Да, я тоже об этом думал! Если выйдем в Премьер‑лигу, обязательно позвоним Рамосу!

Наберу ему и скажу: «Серхио, бери майку под четвертым номером и готовься к стандартам – будем искать тебя в штрафной, все подачи пойдут на тебя».

В «Севилье», когда мы работали над этим аспектом, мне часто говорили: «Закрой ноутбук, не ищи новых решений, просто найди Рамоса на стандарте, и всe будет хорошо».

Сейчас в Испании ходят слухи, что Серхио Рамос собирается купить свой клуб. И, похоже, к этому всe идет.

Не знаю, закончит ли он тогда игровую карьеру или станет генеральным директором своей же команды», – сказал Диас.