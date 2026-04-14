Российский клуб летом свяжется с Рамосом, но при одном условии

Главный тренер «Родины» Хуан Диас сообщил о намерении пригласить в свою команду Серхио Рамоса в случае выхода в РПЛ по итогам сезона-2025/26.
«Да, я тоже об этом думал! Если выйдем в Премьер‑лигу, обязательно позвоним Рамосу!
Наберу ему и скажу: «Серхио, бери майку под четвертым номером и готовься к стандартам – будем искать тебя в штрафной, все подачи пойдут на тебя».
В «Севилье», когда мы работали над этим аспектом, мне часто говорили: «Закрой ноутбук, не ищи новых решений, просто найди Рамоса на стандарте, и всe будет хорошо».
Сейчас в Испании ходят слухи, что Серхио Рамос собирается купить свой клуб. И, похоже, к этому всe идет.
Не знаю, закончит ли он тогда игровую карьеру или станет генеральным директором своей же команды», – сказал Диас.
- «Родина» с 55 очками в 28 турах идет второй в таблице PARI Первой лиги.
- 40-летний Рамос в декабре покинул мексиканский «Монтеррей».
- Ранее защитник выступал за «Севилью», «Реал», «ПСЖ».
Источник: «Матч ТВ»