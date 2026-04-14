  Российский клуб летом свяжется с Рамосом, но при одном условии

Российский клуб летом свяжется с Рамосом, но при одном условии

Сегодня, 01:18

Главный тренер «Родины» Хуан Диас сообщил о намерении пригласить в свою команду Серхио Рамоса в случае выхода в РПЛ по итогам сезона-2025/26.

«Да, я тоже об этом думал! Если выйдем в Премьер‑лигу, обязательно позвоним Рамосу!

Наберу ему и скажу: «Серхио, бери майку под четвертым номером и готовься к стандартам – будем искать тебя в штрафной, все подачи пойдут на тебя».

В «Севилье», когда мы работали над этим аспектом, мне часто говорили: «Закрой ноутбук, не ищи новых решений, просто найди Рамоса на стандарте, и всe будет хорошо».

Сейчас в Испании ходят слухи, что Серхио Рамос собирается купить свой клуб. И, похоже, к этому всe идет.

Не знаю, закончит ли он тогда игровую карьеру или станет генеральным директором своей же команды», – сказал Диас.

  • «Родина» с 55 очками в 28 турах идет второй в таблице PARI Первой лиги.
  • 40-летний Рамос в декабре покинул мексиканский «Монтеррей».
  • Ранее защитник выступал за «Севилью», «Реал», «ПСЖ».

Источник: «Матч ТВ»
Россия. PARI Первая лига Россия. Премьер-лига Родина Севилья Рамос Серхио Диас Хуан
