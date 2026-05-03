В ФНЛ сменился лидер 2-й раз за сутки

«Факел» в 32-м туре Первой лиги победил дома «Енисей» (2:0) Сергея Ташуева. Оба гола воронежцы забили во втором тайме.
Команда Олега Василенко вернулась на первое место. Со вчерашнего дня там была московская «Родина».
- У «Факела» забили легионеры: Дарко Тодорович и Белайди Пуси. Оба имеют опыт выступления в высшем российском дивизионе.
- Лидерское преимущество «Факела» составляет два очка. Впереди два тура. Воронежцы близки к тому, чтобы вернуться в РПЛ за один сезон. «Факел» начинал сезон под руководством Игоря Шалимова, но осенью его сменил Василенко.
- «Енисей» занимает седьмое место в таблице. Шансов на выход в РПЛ уже нет.
Источник: «Бомбардир»