В ФНЛ сменился лидер 2-й раз за сутки

«Факел» в 32-м туре Первой лиги победил дома «Енисей» (2:0) Сергея Ташуева. Оба гола воронежцы забили во втором тайме.

Команда Олега Василенко вернулась на первое место. Со вчерашнего дня там была московская «Родина».