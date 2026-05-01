  • Клуб из топ-5 Первой лиги добровольно отказался от выхода в РПЛ

Клуб из топ-5 Первой лиги добровольно отказался от выхода в РПЛ

1 мая, 13:27
4

Костромской «Спартак» не претендует на участие в сезоне РПЛ-2026/27. Об этом заявил президент клуба Юрий Филаков.

«Клуб испытал некоторые сложности в процессе строительства стадиона.

Решили не форсировать события и подойти к следующему сезону в качестве реального претендента на выход в РПЛ, способного не просто выйти, но и закрепиться там», – сказал Филаков.

  • «Спартак К» идет пятым в PARI Первой лиге с 48 очками в 31 туре.
  • Команда имеет реальные шансы попасть в зону стыков.

Источник: «Чемпионат»
Россия. PARI Первая лига Спартак К
Комментарии (4)
Дэнгил
1777631882
Не плохая команда, в начале не плохую игру показывали
Ответить
Loko_Roma
1777631932
Больше спартаков богу спартаков
Ответить
Красногвардейчик
1777632951
Кстати, по началу чемпионата ФНЛ, очень приличный футбол показывала команда, и я думал что могут побороться за РПЛ, а оно видишь как....теперь объяснимо их сдутие весной, сами сливаются
Ответить
