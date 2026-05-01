Клуб из топ-5 Первой лиги добровольно отказался от выхода в РПЛ

Костромской «Спартак» не претендует на участие в сезоне РПЛ-2026/27. Об этом заявил президент клуба Юрий Филаков.

«Клуб испытал некоторые сложности в процессе строительства стадиона.

Решили не форсировать события и подойти к следующему сезону в качестве реального претендента на выход в РПЛ, способного не просто выйти, но и закрепиться там», – сказал Филаков.