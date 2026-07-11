Ташуев сказал, что ему не нравится в игре Батракова

Главный тренер «Енисея» Сергей Ташуев поделился мнением об игровых качествах полузащитника «Локомотива» Алексея Батракова.

«По гамбургскому счету, ему еще надо обуреть. Какой «ПСЖ»? Пока еще рановато об этом думать.

Посмотрите на сборные на чемпионате мира и на то, как наша сборная играла со вторыми составами условно товарищеские матчи. Там и скорости, и уровень футбола.

Неизвестно, где была бы наша сборная. К сожалению, мы пока в собственном соку варимся и сложно оценить уровень Батракова.

Когда его «раскусили», зоны подбора, откуда он часто забивал, уже контролируются. Знают, что он может пробить с 18-20 метров. Блокируют, насыщают, выходят на него, и он немножко потерялся в этом плане.

Что мне не нравится, он не играет а-ля Барко, он действует за счет паса, в современном футболе нужно уметь и мяч тащить, и обыгрывать, чтобы быть звездой», – сказал Ташуев.