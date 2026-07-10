Назван лучший трансфер прошлого сезона РПЛ

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков оценил зимний трансфер защитника Игоря Дивеева.

«Игорь – вообще молодец! Наверное, лучший трансфер сезона в чемпионате России. Он прямо добавил уверенности сзади. У него очень сильный скилл – это подсказ. Его слышно! Для защитника это очень важно.

При грамотном подсказе ты можешь предотвратить большое количество моментов (у своих ворот)» – сказал Кержаков на ютуб-канале «СБГ Шоу».