Круговой сломал награды, которые получил на премии РПЛ

Защитник ЦСКА Данил Круговой получил накануне две награды на премии РПЛ. Она была посвящена итогам прошлого сезона.

Латераль получил призы за лучший ассист сезона и как самый медийный футболист лиги. Обе награды Круговой сломал.

«Продолжаю тренд этого сезона. Награды не прожили дольше 10 минут», – написал футболист.