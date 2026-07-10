В «Зените» назвали главного носителя зенитовского духа

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков на ютуб-канале «СБГ Шоу» высказался о зенитовском духе.

– Кто сейчас главный носителе «зенитовского духа» в раздевалке?

– Он, к сожалению, уже уехал – Джон Дуран.

Я кстати вообще об этом не задумывался никогда. Не знаю. Понимаешь, у меня же есть с чем сравнивать. Я всегда сравниваю с тем временем. Сейчас бы никого не назвал бы.

– Это хорошо или плохо?

– Это не хорошо и не плохо, как оно идет, так и идет. Просто я не знаю, вообще корректно ли сравнивать с тем временем, оно вообще другое было.

Мне тяжело ответить. Понятно, что мы все ждем (этого), плюс сейчас появляются ребята-воспитанники: Кондак (Даниил Кондаков), Шил (Вадим Шилов). Мы все видим, какую поддержку они получают от болельщиков, и болельщики заждались воспитанников. Будем надеяться, что у ребят будет светлое будущее

Будем надеяться, что именно эти ребята будут следующими носителями «зенитовского духа». И у у них все для этого есть.