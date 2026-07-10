В «Зените» назвали главного носителя зенитовского духа

Тренер вратарей «Зенита» Михаил Кержаков на ютуб-канале «СБГ Шоу» высказался о зенитовском духе.
– Кто сейчас главный носителе «зенитовского духа» в раздевалке?
– Он, к сожалению, уже уехал – Джон Дуран.
Я кстати вообще об этом не задумывался никогда. Не знаю. Понимаешь, у меня же есть с чем сравнивать. Я всегда сравниваю с тем временем. Сейчас бы никого не назвал бы.
– Это хорошо или плохо?
– Это не хорошо и не плохо, как оно идет, так и идет. Просто я не знаю, вообще корректно ли сравнивать с тем временем, оно вообще другое было.
Мне тяжело ответить. Понятно, что мы все ждем (этого), плюс сейчас появляются ребята-воспитанники: Кондак (Даниил Кондаков), Шил (Вадим Шилов). Мы все видим, какую поддержку они получают от болельщиков, и болельщики заждались воспитанников. Будем надеяться, что у ребят будет светлое будущее
Будем надеяться, что именно эти ребята будут следующими носителями «зенитовского духа». И у у них все для этого есть.
- Дуран присоединился к «Зениту» в феврале 2026 года на правах платной полугодичной аренды из «Аль-Насра» за 2,7–4 млн евро с опцией выкупа.
- Колумбиец провел за петербуржцев 9 матчей, забил 2 гола.
- В мае Дуран покинул «Зенит», досрочно расторгнув контракт перед финалом сезона.