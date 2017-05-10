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Михаил Кержаков
Михаил Кержаков
Завершил карьеру
28 января 1987 (39)
#41 | Вратарь
191 см | 82 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Публикации
Кержаков назвал самую неудобную команду для «Зенита»
8 августа
Кержаков назвал 2 клуба, которые будут бороться с «Зенитом» за чемпионство
25 июля
1
Фото
Кержаков был на вираже во время матча с «Црвеной Звездой»
13 июля
1
Кержаков ответил, нужен ли Тюкавин «Зениту»
11 июля
1
В «Зените» признались, что были не рады трансферу Соболева
11 июля
2
Назван лучший трансфер прошлого сезона РПЛ
10 июля
1
В «Зените» назвали главного носителя зенитовского духа
10 июля
3
Игроки «Зенита» всей командой смеялись над резонансной цитатой Соболева
10 июля
1
Кержаков не включил Сафонова в топ-10 вратарей мира
10 июля
Кержаков вошел в тренерский штаб «Зенита»
4 июня
3
Кержаков унизил Соболева, заявив, что в «Зените» нет нападающих
28 мая
2
Кержаков – об экс-игроке «Зенита»: «Феномен, я его ни разу не видел в зале»
28 мая
1
Кержаков – об экс-игроке «Зенита»: «Его погубили деньги, просто убили»
27 мая
3
Кержаков обижен на «Зенит» из-за решения в 30-м туре РПЛ
19 мая
8
Соболев обратился к двум игрокам «Зенита» после матча с «Сочи»
10 мая
1
Самый титулованный футболист в истории «Зенита» прокомментировал свой уход
10 мая
5
Видео
«Зенит» попрощался с легендой клуба
10 мая
17
Реакция болельщиков «Зенита» на конец карьеры Кержакова
8 мая
1
Кержаков объяснил решение закончить карьеру
8 мая
9
Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»
7 мая
1
Стали известны дальнейшие планы Кержакова
6 мая
1
Фото
Легенда «Зенита» объявил о завершении карьеры
6 мая
15
Игрок «Зенита» впервые признался, что препятствовал трансферу Соболева
8 апреля
5
Прояснилось будущее Кержакова
1 апреля
1
Кержаков прокомментировал потасовку «Зенита» и «Динамо»
3 февраля
6
Кержаков попал в список должников
6 января
2
Кержаков рассказал, как в «Зените» отреагировали на поздний приезд Вендела
2025.08.09 01:00
3
Кержаков – о мотивации «Зенита»: «Смотреть со стороны, как другие пьют шампанское и курят сигары, не очень приятно»
2025.07.20 17:08
Кержаков объяснил, почему решил продолжить карьеру
2025.07.20 14:43
3
Радимов объяснил, зачем «Зенит» продлил контракты с Ерохиным и Кержаковым
2025.06.30 13:59
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