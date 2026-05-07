Семак прокомментировал уход самого титулованного игрока в истории «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на решение вратаря Михаила Кержакова закончить карьеру в 39 лет.
– Уже стало известно о том, что по окончании матча [с «Сочи»] пройдет церемония чествования Михаила Кержакова. Завершение карьеры этого футболиста – что данное событие означает для команды и для клуба, как вам кажется?
– Миша – пример для молодежи. Я думаю, среди своего поколения он был не самым одаренным игроком, но за счет дисциплины и трудоспособности Миша добился больших успехов и абсолютно заслуженно стал самым титулованным игроком «Зенита».
Искренне рад за него. Как я уже сказал, это действительно очень хороший пример для молодого поколения, для всех, кто мечтает стать футболистом.
Они должны понимать, что без трудолюбия и дисциплины добиться успеха очень сложно.
- Кержаков – рекордсмен «Зенита» по количеству трофеев (17).
- Михаил – первый и единственный вратарь, который смог победить Игоря Акинфеева в серии пенальти на клубном уровне – в 2023 году в матче за Суперкубок России.