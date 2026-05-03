Семак одним прилагательным описал судейство в матчах «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак после матча с ЦСКА ответил на вопрос о судействе.

Петербуржцы на выезде одержали волевую победу со счетом 3:1. Москвичи забили первыми с пенальти, но затем пропустили три гола. Главный тренер Фабио Челестини не стал подавать в отставку после поражения.

ЦСКА остался на шестом месте в таблице РПЛ. Впереди у команды кубковое дерби против «Спартака» на «Лукойл Арене». Оно состоится 6 мая. Победитель отправится в суперфинал, который состоится 24 мая в «Лужниках».

«Влияет ли судейство в этом году на борьбу за первое место? Не знаю. Судейство, для меня, ужасное», – сказал Семак.