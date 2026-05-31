Сафонов и Хвича сделали фото с женами после победы в ЛЧ

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов праздновал победу в Лиге чемпионов с партнером Хвичей Кварацхелией.

После матча игроки сфотографировались со своими супругами.

Жена Сафонова Марина была тем человеком, который пронес на поле стадиона в Будапеште российский флаг. Она сделала его из французского.