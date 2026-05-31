Жена Сафонова после финала ЛЧ порвала французский флаг и сделала из него российский

После финала Лиги чемпионов «ПСЖ» – «Арсенал» на поле в Будапеште был российский флаг. Его пронесла жена вратаря французов Матвея Сафонова Марина.

Перед этим она порвала французский флаг и превратила его в российский. С самодельным полотнищем россиянка пришла обниматься с супругом.