Фанаты «ПСЖ» обзывали Мбаппе «сыном шлюхи» после победы в ЛЧ

Болельщики «ПСЖ» не забыли про бывшего форварда команды Килиана Мбаппе после победы в Лиге чемпионов.
Собравшиеся в Париже фанаты скандировали, что Мбаппе – сын шлюхи. Полиция толпу не разгоняла.
Мбаппе ушел из «ПСЖ» в «Реал» летом 2024 года, после чего парижане выиграли два подряд титула ЛЧ.
- «ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- Матвей Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.
- В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.
