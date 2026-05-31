Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов накануне выиграл Лигу чемпионов на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште.

В 2019 году стадион символическим ударом открыл Никита Симонян – друг бывшего венгерского футболиста Ференца Пушкаша.

Симонян ушел из жизни в прошлом году в 99 лет.