Российский вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов накануне выиграл Лигу чемпионов на стадионе имени Ференца Пушкаша в Будапеште.
В 2019 году стадион символическим ударом открыл Никита Симонян – друг бывшего венгерского футболиста Ференца Пушкаша.
Симонян ушел из жизни в прошлом году в 99 лет.
- «ПСЖ» выиграл у «Арсенала» в серии пенальти со счетом 4:3.
- Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
- Сафонов не отразил ни одного пенальти – Эберечи Эзе и Габриэль пробили мимо ворот.
- В основное время российский вратарь пропустил на 6-й минуте от Кая Хаверца в ближний верхний угол.
Источник: РФС