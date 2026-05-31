Мнение Мостового о финале Лиги чемпионов

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от финала Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Арсеналом».

«ПСЖ» победил «Арсенал» в серии пенальти после ничьей 1:1 в основное время.

Парижане выиграли ЛЧ во 2-й раз подряд. Ранее подобное удавалось только «Реалу».

В составе «ПСЖ» финал полностью провел российский вратарь Матвей Сафонов.

«Не ожидал, что команда в 11 человек с 20-й минуты встанет в своей штрафной. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета бедный бегал, махал руками, чтобы они бежали вперед.

Я сказал еще в перерыве, что если они так будут играть, то ПСЖ забьет и выиграет», – сказал Мостовой.