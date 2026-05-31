Дюков сделал заявление о победе Сафонова в Лиге чемпионов

Сегодня, 00:55
2

Президент РФС Александр Дюков отреагировал на достижение Матвея Сафонова, выигравшего с «ПСЖ» ЛЧ во втором сезоне подряд.

  • Парижане победили «Арсенал» в серии пенальти со счетом 4:3.
  • Основное время матча завершилось ничьей 1:1.
  • «Бомбардир» провел текстовую онлайн-трансляцию.
  • «ПСЖ» стал победителем ЛЧ во 2-м сезоне подряд.
  • Сафонов провел финальный матч полностью.

«Поздравляю Матвея Сафонова, вратаря сборной России, с победой в Лиге чемпионов УЕФА!

Матвей внес важный вклад в эту победу и стал первым в истории российским футболистом, дважды выигравшим Лигу чемпионов.

Это достижение, которое останется в летописи европейского футбола навсегда. Матвей показал, что игрок, выросший в российском чемпионате, способен покорять главные вершины мирового футбола снова и снова.

Уверен, этот пример станет вдохновением для многих ребят, которые только делают первые шаги в футболе. Еще раз поздравляю Матвея! И уверен, что он не планирует останавливаться на достигнутом!» – сказал Дюков.

Источник: телеграм-канал РФС
Комментарии (2)
Бумбраш
Бумбраш
Может начнёшь на бездарное судейство в рпл реагировать?
Ответить
raritet
raritet
Если не останавливаться на достигнутом - это куда еще???
Ответить
