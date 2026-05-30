У «ПСЖ» только одно изменение в стартовом составе по сравнению с прошлым финалом ЛЧ

«ПСЖ» опубликовал стартовый состав на финал Лиги чемпионов.

У парижан по сравнению с прошлогодним финалом против «Интера» только одно изменение в старте. Если год назад ворота защищал Джанлуиджи Доннарумма, то сегодня сыграет россиянин Матвей Сафонов. В остальном основа совпадает.