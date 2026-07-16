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4-кратный чемпион России перешел в «Факел»

16 июля, 23:50
4

«Факел» объявил о подписании контракта с 32-летним полузащитником Алексеем Суторминым.

Фланговый хавбек перешел в воронежский клуб бесплатно после ухода из «Крыльев Советов» на правах свободного агента.

Его соглашение с «Факелом» рассчитано на один год.

  • Сутормин – четырехкратный чемпион России в составе «Зенита».
  • Он также выступал за «Строгино», «Волгарь», «Оренбург», «Ростов», «Сочи», «Крылья».
  • В прошлом сезоне игрок провел 22 матча без голевых действий.
  • Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.

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Источник: телеграм-канал «Факела»
Россия. Премьер-лига Трансферы Крылья Советов Факел Сутормин Алексей
Комментарии (4)
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makmastarov
1784237700
Комментарий скрыт модератором
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crf57
1784264861
Только и делает,что "летает"из команды в команду! ЛЕТУН никому не нужный!
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zigbert
1784281050
Уходящая натура.
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spartak_88
1784285221
Угробили Зинька очередного футболиста и толку что он 4-х кратный чемпион нулевой
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