4-кратный чемпион России перешел в «Факел»

«Факел» объявил о подписании контракта с 32-летним полузащитником Алексеем Суторминым.
Фланговый хавбек перешел в воронежский клуб бесплатно после ухода из «Крыльев Советов» на правах свободного агента.
Его соглашение с «Факелом» рассчитано на один год.
- Сутормин – четырехкратный чемпион России в составе «Зенита».
- Он также выступал за «Строгино», «Волгарь», «Оренбург», «Ростов», «Сочи», «Крылья».
- В прошлом сезоне игрок провел 22 матча без голевых действий.
- Его рыночная стоимость – 600 тысяч евро.
Источник: телеграм-канал «Факела»