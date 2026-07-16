4-кратный чемпион России перешел в «Факел»

«Факел» объявил о подписании контракта с 32-летним полузащитником Алексеем Суторминым.

Фланговый хавбек перешел в воронежский клуб бесплатно после ухода из «Крыльев Советов» на правах свободного агента.

Его соглашение с «Факелом» рассчитано на один год.